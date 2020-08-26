Солистка группы «Тату» Юлия Волкова дважды победила рак

В интервью «Исповедь» на платформе Premier российская певица, экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о борьбе с онкологией и трудностях, которые ей пришлось преодолеть за этот период. Уже дважды артистке удалось победить этот недуг.

Еще в 2012 году у певицы диагностировали рак щитовидной железы. Из воспоминаний Юлии известно, что о болезни она узнала случайно. Звезда утверждает, что недуг в буквальном смысле ей приснился, после чего она и обратилась к врачам. Было принято решение о срочной операции, в результате которой Юлии повредили голосовой нерв. Впоследствии она потеряла возможность говорить на многие месяцы. Полностью голос восстановился спустя год реабилитации.

Однако в 2019 году с Юлией произошла очередная драма - у неё случился рецидив. Эта новость, безусловно, ее шокировала, ведь певица до сих пор переживала последствия от первого лечения. Однако выбора у артистки не оказалось, и ей пришлось пройти этот тяжелый путь снова. В результате организм Юлии оказался очень сильным, и после повторного обследования стало ясно, что звезде снова удалось победить недуг.