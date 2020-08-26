После перенесенного инсульта Дмитрий Дибров «завязал» с алкоголем

На премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» телеведущему Дмитрию Диброву стало плохо. У него пропала речь и перекосило лицо. Свидетели перепугались, так как симптомы указывали на инсульт. Дмитрий несколько месяцев проходил лечение. За здоровье Диброва переживала вся страна. Елена Малышева часто навещала телеведущего и она же объявила, что Дмитрий быстро восстанавливается и идет на поправку.

Хотя и ходили упорные слухи о перенесенном микроинсульте, Дибров не желает говорить на данную тему.

В своем интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» он также не назвал точный диагноз, лишь отшутился, что «его Кондратий хватил», но уже все прошло и здоровье вернулось.

Дмитрий Дибров после перенесенной болезни пересмотрел свой образ жизни. Теперь он не употребляет алкоголь, хотя раньше не против был выпить водочки.

«Вместо рюмки с водкой - пью пилюли», - рассказал Дибров.

Молодая супруга Дмитрия помогала ему оправиться после болезни. Именно благодаря ее неусыпной заботе, ведущий быстро поправился.