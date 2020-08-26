После перенесенного инсульта Дмитрий Дибров «завязал» с алкоголем

На премьере фильма в кинотеатре «Октябрь» телеведущему Дмитрию Диброву стало плохо. У него пропала речь и перекосило лицо. Свидетели перепугались, так как симптомы указывали на инсульт. Дмитрий несколько месяцев проходил лечение. За здоровье Диброва переживала вся страна. Елена Малышева часто навещала телеведущего и она же объявила, что Дмитрий быстро восстанавливается и идет на поправку.
Хотя и ходили упорные слухи о перенесенном микроинсульте, Дибров не желает говорить на данную тему.
В своем интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» он также не назвал точный диагноз, лишь отшутился, что «его Кондратий хватил», но уже все прошло и здоровье вернулось.
Дмитрий Дибров после перенесенной болезни пересмотрел свой образ жизни. Теперь он не употребляет алкоголь, хотя раньше не против был выпить водочки.
Молодая супруга Дмитрия помогала ему оправиться после болезни. Именно благодаря ее неусыпной заботе, ведущий быстро поправился.
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