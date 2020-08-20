Актриса Кожевникова упала в обморок на тренировке и выбила передние зубы

Российская актриса Мария Кожевникова поделилась подробностями происшествия, случившегося с ней в 12 лет.

Подписчики звезды удивились наличию у нее виниров. Поклонники бурно обсудили в Сети появление керамических накладок у Кожевниковой, поскольку они привыкли видеть ее с естественной улыбкой.

Актриса ответила на это историей из своего детства. Она рассказала, что в 12 лет упала в обморок на тренировке. В результате падения выбились ее передние зубы. После этого у нее появились проблемы. Последней каплей стал выпавший прямо перед свиданием передний зуб. Именно после этого случая Кожевникова решила поставить себе виниры.