По словам Разина, Галкин на Пугачеву тратит 10 млн рублей в месяц

Сегодня, 19:23

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По словам Разина, Галкин на Пугачеву тратит 10 млн рублей в месяц

По словам Андрея Разина, Максим Галкин вынужден тратить на свою звездную супругу ежемесячно до 10 миллионов рублей. 

Как рассказал продюсер и депутат, именно с этими финансовыми тратами и связано подписание юмористом контракта с AliExpress, а также одноименный рекламный ролик. Если бы не Алла Пугачева, Галкин не стал бы сниматься в рекламе. Также Разин подчеркнул, что не имей Галкин ежемесячных 10 миллиолнов на свою супругу, примадонна давно бы от него ушла и покинула замок.

Свое заявление Андрей Разин объясняет давним знакомством со звездной артисткой: ему известно, какая она капризная дама и как любит жить в роскоши. 

Дававший до коронавирусной эпидемии до 50 концертов в год юморист Галкин сейчас в основном трудится на Первом канале. И упрямо ищет новые варианты заработка. 

Помимо примадонны немалых денежных вливаний требует и само содержание шикарного замка. На супругу надеяться не приходится: она уже устала и предпочитает «работу» только с детьми и внуками.

В заключение Разин отметил, что AliExpress - неплохая фирма и он сам, выпади ему такой случай, не отказался бы ее рекламировать.

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