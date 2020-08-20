Успенскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом

Сегодня, 15:33

Анна Морозова

0

Image 16+
Успенскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом

Певица Любовь Успенская опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию в розовом пиджаке с аккуратной прической и макияжем. Она рассказала, что длительное время проводит дома в Подмосковье. Она наслаждается временем, проводимым в родных стенах.

Поклонники засыпали звезду русского шансона комплиментами. Они отметили, что исполнительница становится все красивее с возрастом, что у нее потрясающая фигура и что она нежная и стройная.


Но некоторые уличили знаменитость в злоупотреблении фотошопом. Пользователи потребовали настоящих снимков Успенской без грима и обработки с помощью специальных программ. Подписчики написали, что она выглядит неестественно, как пластиковая кукла, и уродует себя фотошопом.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Самойлова оправдалась за отказ разводиться с Джиганом

20-08-2020, 22:08

Блогер Краснова считает, что мужчины не фотографируют свое достоинство нормально

20-08-2020, 13:52

Лолита Милявская вышла на связь после информации об инфаркте

20-08-2020, 12:49

Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь

20-08-2020, 10:18

Андрей Макаревич официально представил публике свою новую супругу

20-08-2020, 08:05

Шэрон Стоун заявила, что власти США лгут о коронавирусе

19-08-2020, 13:40

Константин Ивлев прокомментировал свой развод с женой

19-08-2020, 13:39

Назван список советских фильмов с самыми откровенными сценами

18-08-2020, 22:23

Откровенное фото похудевшего Баскова с пляжа в Италии произвело фурор в Сети

16-08-2020, 11:48

Друг Легкоступовой раскрыл причину ее возвращения на Родину

15-08-2020, 15:47

Личный врач Ефремова заявил, что актер не алкоголик

15-08-2020, 11:39

Жена Петросяна опубликовала свой номер телефона, чтобы общаться с поклонниками

14-08-2020, 23:28

Борис Корчевников флиртовал с молодой помощницей депутата Госдумы в эфире «России-1»

14-08-2020, 19:23

66-летняя Любовь Успенская показала своего маленького «сына»

14-08-2020, 08:54

Стали известны имена участников «Ледникового периода» с Бузовой

14-08-2020, 07:13

Азиза вслед за Утяшевой назвала свои расходы в месяц

13-08-2020, 22:13

Сериал «Вавилон» теряет зрителей из-за оскандалившегося актера

13-08-2020, 17:51

Друг Легкоступовой раскрыл ее недавнее прошлое

13-08-2020, 15:26

Александра Захарова состоит на учете в наркоклинике

13-08-2020, 12:27

Лоза прокомментировал инсульт у актера Ефремова у здания суда

13-08-2020, 12:25

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров