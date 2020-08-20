Успенскую заподозрили в злоупотреблении фотошопом

Певица Любовь Успенская опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию в розовом пиджаке с аккуратной прической и макияжем. Она рассказала, что длительное время проводит дома в Подмосковье. Она наслаждается временем, проводимым в родных стенах.

Поклонники засыпали звезду русского шансона комплиментами. Они отметили, что исполнительница становится все красивее с возрастом, что у нее потрясающая фигура и что она нежная и стройная.

Но некоторые уличили знаменитость в злоупотреблении фотошопом. Пользователи потребовали настоящих снимков Успенской без грима и обработки с помощью специальных программ. Подписчики написали, что она выглядит неестественно, как пластиковая кукла, и уродует себя фотошопом.