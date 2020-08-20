СМИ сообщают о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки

Сегодня, 13:22

Ольга Громова

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СМИ сообщают о третьей беременности 45-летней Татьяны Навки
Татьяна Навка

Слухи о том, что 45-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка беременна, начали витать в сети месяц назад. Однако теперь они усилились и начали муссироваться еще больше.

«Масла в огонь» подлили авторы некоторых Телеграм-каналов, которые прознали, что знаменитости рожать уже совсем скоро - она якобы на восьмом месяце беременности. И производить на свет наследника или наследницу Дмитрия Пескова (мужа Навки, - Ред.) собирается в элитном госпитале «Лапино».

Татьяну Навку в беременности заподозрили после того, как она отказалась от участия в «Ледниковом периоде», а также отказалась от светских мероприятий. Ее супруг Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, вынужден делать это в гордом одиночестве. Телеграм-канал НеМалахов сообщает, что беременность у 45-летней Навки протекает тяжело, она не очень хорошо себя чувствует, поэтому и не хочет никуда выходить.

Ну и фото - с них все и началось. Татьяна Навка на последних выложенных в соцсети снимках позирует в свободного покроя одежде. Это и натолкнуло фолловеров на мысли о ее интересном положении.

Рожать Навка, как и многие другие знаменитости, будет в роддоме в Лапино. Там роженицам способны обеспечить VIP-условия. За два миллиона в рублях можно рассчитывать индивидуальный послеродовой блок из трех комнат, шестиразовое питание и осмотры личных врачей, а также круглосуточную медсестру.

Телеграм-каналы узнали, что Навка присмотрела себе палату в отдельном крыле, чтобы скрыться от папарацци.

Подписчики фигуристки прямым текстом спросили ее о беременности, но ответа не получили. Молчание интернет-пользователи расценили по-своему и принялись поздравлять звезду ледовых постановок с третьей беременности.

Напомним, у Татьяны Навки и Дмитрия Пескова подрастает дочь Надюша. Недавно ей исполнилось 6 лет. У фигуристки имеется и старшая дочь - Александре 20. Она родилась в браке с тренером Александром Жулиным.

У Пескова от предыдущих браков также есть дети - пятеро.

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