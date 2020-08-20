Кравец рассказала, как над телом Легкоступовой издевались при кремации

Сегодня, 13:42

Анна Морозова

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Кравец рассказала, как над телом Легкоступовой издевались при кремации
Актриса Алена Кравец

Актриса Алена Кравец возмущена процессом кремации покойной певицы Валентины Легкоступовой. Она назвала это издевательством.

Кравец была удивлена тому, что родственники исполнительницы хита «Ягода малина» решили ее кремировать. В разговоре со специалистом по кремации, актриса узнала подробности этой процедуры. Оказывается, при сжигании тела у покойника слезает кожа и лопаются глаза.

Также Кравец выяснила, что делают с останками тела, которые не сгорели. Останки просто перемалывают в специальной мельнице до состояния порошка.

Кремация натолкнула артистку на размышления о том, как родственники Легкоступовой могут спокойно спать после такой процедуры. Кравец также негодует намерением вдовца Юрия Фирсова развеять прах покойной супруги. Она считает, что этого не приветствует христианская религия.

Разочарованными таким решением родственников Легкоступовой оказались и некоторые поклонники исполнительницы. Фанаты чуть не устроили скандал из-за того, что им не предоставили права попрощаться с артисткой овациями, как это принято на похоронах звезд.

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