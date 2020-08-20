Ольга Бузова назвала себя потомком дворянского рода

Сегодня, 11:49

Анна Морозова

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Ольга Бузова назвала себя потомком дворянского рода
Популярная певица Ольга Бузова

Популярная певица Ольга Бузова заявила, что она является потомком дворянского рода. Она рассказала, что в ней течёт «голубая кровь».

Со слов звезды, она рисовала свое генеалогическое древо, и выяснила, что у нее в роду были украинские корни, а также дворяне и священники. Артистка считает, что этот факт делает ее уникальной и неповторимой.

Также Бузова рассказала о гордости за свое творчество, особенно за хит «Мало половин», который набрал миллионы просмотров в Youtube. Певица рада тому, что молодое поколение берет с нее пример и устраивает танцевальные флешмобы на ее нашумевший хит.

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