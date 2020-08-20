Дочь Левкина рассказала, как онкология изменила ее жизнь

26-летняя дочь звезды 90-х, солиста группы «На-На» Владимира Левкина, Виктория, победила рак головного мозга. Она рассказала о том, как изменилась ее жизнь после перенесенного серьезного заболевания.

Примечательно, что Виктория занималась спортом и правильно питалась. Она не жаловалась на головную боль.

О том, что в ее организме развивается рак, девушка узнала перед Новым годом. 29 декабря она внезапно упала в обморок, а пришла в себя уже в больнице. Пациентке сделали КТ, которое выявило подозрение на опухоль мозга в правой лобной доле. Опухоль росла очень давно, но из-за своего расположения не задевала жизненно важные отделы мозга. Речь идет о астроцитоме третьей степени.

Виктории пришлось перенести операцию и несколько курсов лучевой и химиотерапии. У нее стали выпадать волосы, поэтому ей пришлось побриться налысо. Ко всему, к этой проблеме добавилось еще несколько. Лучи и химия стали забирать у девушки силы, появились слабость и тошнота. Но все же лечение помогло - появилась положительная динамика. Результаты анализов в мае показали, что болезнь находится в стадии ремиссии. Теперь каждые три месяца Виктория будет ходить на обследование. Девушка понимает: высока вероятность того, что все повторится, пишет 7Дней.ру .

По словам Виктории, болезнь абсолютно ее изменила. Девушка стала более счастливой и сейчас радуется каждому дню просто потому, что проснулась.