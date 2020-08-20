Первая внучка: 57-летняя Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

Сегодня, 10:10

Ольга Громова

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Первая внучка: 57-летняя Елена Малышева стала бабушкой в третий раз
Елена Малышева стала бабушкой в третий раз

57-летняя Елена Малышева, знаменитый российский врач и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале, в третий раз стала бабушкой. У нее появилась долгожданная внучка - жена ее старшего сына Юрия родила девочку.

Елена Васильевна на своей страничке в соцсети сообщила, что младенец на свет появился здоровым, а это самое главное.

Малышева обратилась к внучке через интернет с обращением.

«Ты родилась в большой и дружной семье! У тебя два старших брата. Они всегда будут тебя защищать, - написала она. - Будь здорова и счастлива, наша милая девочка».

Елена Малышева еще до появления девочки на свет придумала ей имя - Анна. Родители крошки не против.

О том, что в семье грядет пополнение, своим подписчикам врач сообщила еще в июле. Это произошло вскоре после того, как она отбыла в США, где и живут ее дети.

Елена Малышева не могла дождаться мига, когда в семье появится девочка. Телеведущая подарила жизнь двум сыновьям. Они осчастливили ее внуками. О внучке теледоктор лишь мечтала, и ее мечта сбылась.

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