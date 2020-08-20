Джигурда пришел в суд с доказательствами невиновности Ефремова

Никита Джигурда заявил, что видео, на котором актера Михаила Ефремова выводят с водительского кресла после смертельного ДТП в Москве, является поддельным.

Он принес в суд результаты экспертизы видеозаписи, предоставленной потерпевшей стороной. В документе указано, что данное видео не достоверно, поскольку на нем есть признаки монтажа. В документе также отмечается, что в видеофайле невозможно идентифицировать личность нарушителя.

8 июня на Смоленской площади в Москве произошло смертельное ДТП, в совершении которого обвиняется актер Михаил Ефремов. Артист в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и сбил фургон. В результате водитель автомобиля, Сергей Захаров, погиб от полученных травм. У покойного остались пожилая мать, супруга и двое детей.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ранее он записал видеообращение к семье погибшего, в котором признал свою вину и принес извинения. Однако позже актер отказался от признания вины.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский предоставил видеозапись с места происшествия. Однако защитник Ефремова, Эльман Пашаев, назвал видеоролик подделкой, указав, что в день аварии на его подзащитном была другая обувь.