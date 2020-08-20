Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике после удаления имплантов

Сегодня, 11:30

Анна Морозова

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Лера Кудрявцева показала фигуру в купальнике после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Инстаграм фотографии с отдыха в Турции, где она проводит отпуск со своей дочерью Марией. Знаменитость запечатлена в обтягивающем купальнике, который подчеркивает фигуру. Она не стала применять ретуширование и выложила фото без фильтров.

Отмечается, что на боку у 49-летней звезды образовалась складка. Поклонники восхитились смелостью Кудрявцевой. Внешность телеведущей практически не изменилась после удаления имплантов. Поклонники звезды засыпали ее комплиментами в комментариях. Подписчики отметили, что ей не нужны пластические операции, потому что у нее замечательная естественная внешность.

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Купальник @varda_tm ??

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15 лет назад Лера Кудрявцева сделала операцию по увеличению груди. В прошлом году один из имплантов повредился, и нужно было срочно делать операцию по удалению. Кудрявцева удалила импланты и рассказала поклонникам о вреде пластических операций.

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