Боевик «Гренландия» лидирует в прокате в России и СНГ

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Александр Зуев

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Боевик «Гренландия» лидирует в прокате в России и СНГ

Боевик режиссера Рика Романа Во «Гренландия» стал лидером проката в России и СНГ. За выходные фильм собрал 30,35 миллиона рублей. Сюжет боевика, главную роль в котором сыграл шотландский актер Джерард Батлер, основан на истории о том, как огромная комета, способная уничтожить планету, мчится к Земле. Джон, его жена и их сын отправляются в путешествие к безопасному месту – бункеру в Гренландии.

На втором месте по кассовым сборам оказался южнокорейский боевик Ен Сан Хо «Поезд в Пусан-2: Полуостров», которые за выходные собрал 8,85 миллиона рублей. Это фильм о вирусе, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла.

Третья позиция в рейтинге досталась американскому боевику Тейта Тейлора «Агент Ева». Фильм, в котором рассказывается об умной, красивой и опасной наемной убийце, выполняющей сложные задания своего руководства, собрал за выходные 7,9 миллиона рублей.

Четвертое место у мультфильма, снятого в стиле фэнтези, - «Феи: Тайна страны драконов» режиссеров Айны Ярвин и Федерико Милеллы. Выходные принесли создателям картины 4,4 миллиона рублей. Российская комедия «Красотка в ударе» со сборами 4 миллиона рублей замыкает пятерку лидеров проката. В фильме рассказывается о девушке Полине, которая обладает заурядной внешностью. У нее куча проблем дома и на работе. Но однажды девушка понимает, что чудесным образом стала красоткой.

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