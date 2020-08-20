Певица Виктория Дайнеко показала обнаженную грудь в зеленом платье

Сегодня, 15:40

Александр Зуев

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Певица Виктория Дайнеко показала обнаженную грудь в зеленом платье
Певица Виктория Дайнеко

Викторию Дайнеко поклонники сравнили с американской порнозвездой Сашей Грей, когда увидели фото в Instagram, на котором певица предстала в блестящем платье изумрудного цвета с весьма откровенным декольте. Но Виктория акцентировала внимание не на своем шикарном бюсте, а на новой прическе в стиле каре.

«Все-таки каре выглядит классно, жаль только этот кайф на 2–3 месяца, а потом ждешь, когда же снова будет привычная длина», — подписала фото певица.

Иными словами, Виктории нравится ее новая прическа, но это чувство эйфории будет длиться недолго, так как она заскучает по длинным кудрям. Но едва ли ее прическа больше привлекла подписчиков, чем почти неприкрытая грудь.

Подписчики заподозрили, что Виктория решилась на операцию по увеличению груди и теперь хвастается результатом. Некоторые предположили, что грудь может выскочить из платья.

«У вас выросла грудь! Каре никто и не заметил», — прокомментировал подписчик.

В целом большинство поклонников положительно оценили образ певицы.

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