Певица Виктория Дайнеко показала обнаженную грудь в зеленом платье

Викторию Дайнеко поклонники сравнили с американской порнозвездой Сашей Грей, когда увидели фото в Instagram, на котором певица предстала в блестящем платье изумрудного цвета с весьма откровенным декольте. Но Виктория акцентировала внимание не на своем шикарном бюсте, а на новой прическе в стиле каре.
Иными словами, Виктории нравится ее новая прическа, но это чувство эйфории будет длиться недолго, так как она заскучает по длинным кудрям. Но едва ли ее прическа больше привлекла подписчиков, чем почти неприкрытая грудь.
Подписчики заподозрили, что Виктория решилась на операцию по увеличению груди и теперь хвастается результатом. Некоторые предположили, что грудь может выскочить из платья.
В целом большинство поклонников положительно оценили образ певицы.
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