Бросивший шестерых детей 53-летний Рома Жуков женился на 28-летней модели

Сегодня, 12:44

Анна Морозова

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Бросивший шестерых детей 53-летний Рома Жуков женился на 28-летней модели

Три года назад певец Рома Жуков покинул семью с 6 детьми. Звезда 90-х ушел от жены Елены к молодой любовнице, модели Ольге Илларионовой. Ольга и Елена раньше были подругами. Несмотря на это, модель вступила в романтические отношения с супругом бывшей подруги. В прошлом году в Париже на день Святого Валентина артист сделал своей новой возлюбленной предложение.  

Свадебное торжество пары состоялось 21 августа в Подмосковье. Молодожены сыграли пышную свадьбу, пригласив около ста гостей.

У Илларионовой есть ребенок от предыдущих отношений, однако в официальный брак она вступила впервые с 53-летним Жуковым. Эк-солист группы «Мираж» в первый раз женился в 2005 году в возрасте 36 лет.

Со слов Жукова, основной причиной брака с Еленой была ее беременность. В семье родились семеро детей – 5 девочек и 2 мальчика. В 2012 году в семье Жуковых произошла страшная трагедия - погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Девочка попала под движущуюся качель и умерла от травмы головы. После смерти малышки у пары родились еще двое детей. Однако их отношения испортились, и в 2017 они расстались. Позже на ток-шоу Жуков признался, что никогда не любил супругу. Также артист рассказал, что все дети рождались по желанию Елены. Он обвинил свою бывшую жену в постоянных загулах. Елена же, в свою очередь, рассказала о том, что это Жуков злоупотреблял алкоголем.

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