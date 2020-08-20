Юлия Барановская раскритиковала Моргенштерна за застиранные трусы

Телеведущей Юлии Барановской стало обидно за высокооплачиваемого рэпера Моргенштерна, у которого она заметила застиранные трусы. Барановская удивлена тому, что музыкант, который носит бриллианты, ролекс и другие дорогие аксессуары, не имеет нового нижнего белья.

35-летняя телеведущая столкнулась с Моргенштерном на дне рождении Егора Крида. На празднике рэпер развеселился до такой степени, что с него упали джинсы. Он прыгал на сцене, не думая о том, как выглядит перед публикой.

Юлия была крайне разочарована увиденным: на рэпере красовались неприглядные трусы в катышках. Об этом случае Барановская рассказала во время съемки очередного выпуска шоу «Конечно, Вася» для YouTube-канала Gazgolder.

По мнению Юлии, мужчины, как и женщины, должны заботиться о своем гардеробе. Барановской не нравится, когда парни надевают грязное нижнее белье. Телеведущая сочла Моргенштерна неухоженным мужчиной под «блестящей оберткой».

Барановская считает нижнее белье главным показателем опрятности человека. Сама она похвасталась, что всегда носит красивые комплекты, пишет StarHit.ru.

Отметим, что рэпер Моргенштерн известен своим нестандартным поведением. Он считается одним из самых хвастливых музыкантов, поскольку любит рассказывать о том, что зарабатывает миллионы.