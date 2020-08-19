Певица Келли Осборн похудела на 40 кг после резекции желудка

Сегодня, 14:41

Анна Морозова

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Певица Келли Осборн похудела на 40 кг после резекции желудка
Британская певица Келли Осборн похудела

Британская певица Келли Осборн стала чувствовать себя гораздо лучше после резекции желудка. Кроме того, за два года звезда похудела на 40 кг.

После операции она кардинально поменяла свой образ жизни. Знаменитость рассказала о своих изменениях. Она похвасталась, что стала выглядеть стройнее и эффектнее. Кроме резекции желудка она прибегла к уколам в подбородок и челюсть. Осборн не стала раскрывать секрет, какие инъекции ей делали.

После этого поклонники обратили внимание на изменение в ее внешнем виде, а именно – она стала худеть. Есть предположения, что артистке кололи липолитики для того, чтобы убрать жир с лица. Келли гордо заявила, что она победила в борьбе с «ненавистными килограммами». В этом ей помогла рукавная гастропластика – резекция желудка.

Вместе с тем, певица отметила, что операция не является единственным решением проблемы лишнего веса. Необходимы также регулярные занятия спортом и коррекция питания.

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