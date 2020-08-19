Наталия Антонова раскрыла секрет стройности после 40 лет

Сегодня, 13:07

Анна Морозова

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Наталия Антонова раскрыла секрет стройности после 40 лет
Наталия Антонова

Наталия Антонова рассказала, как приобрести стройную фигуру после 40 лет, отказавшись всего от двух продуктов.

Поклонники в восторге от идеальной фигуры 46-летней Антоновой. Многодетная актриса порекомендовала скорректировать свой рацион питания и употреблять пищу маленькими порциями. Артистка посоветовала выпивать после пробуждения стакан теплой воды и не принимать пищу за 3 часа до сна. При этом нельзя делать перерыв между завтраком и ужином более 12 часов.

Звезда употребляет любую пищу, но в меру. Также она придерживается режима сна и бодрствования. Антонова ложится спать не позже 12 часов ночи. Актриса отметила важность питания на работе. Чтобы не переедать дома после работы, следует брать с собой на работу контейнер с едой. Есть нужно часто и небольшими порциями. Также следует ограничить употребление соли и сахара и полностью исключить алкоголь и соусы.

Известно, что Наталья Антонова многодетная мама. У актрисы есть трое своих детей. Кроме того, она воспитывает ребенка своего супруга от предыдущего брака. Поддерживать себя в форме ей помогают также ежедневные тренировки. Периодически знаменитость устраивает разгрузочные дни, употребляя кефир, чай и воду.

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