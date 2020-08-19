Беременная Наталья Подольская поразила поклонников фигурой в красном купальнике

Звезды шоу-бизнеса, находящиеся в интересном положении, обычно отказываются от бесформенных платьев и комбинезонов, а прибегают к более стильной одежде для беременных. Светские модницы стараются не прятать свой округлившийся живот, а, напротив, всячески его демонстрировать.

Не так давно 38-летняя Наталья Подольская, о беременности которой ходили упорные слухи, наконец-то, подтвердила, что снова станет мамой. Сейчас звезда то и дело показывает подписчикам в Инстаграме свои округлившиеся формы. 17 августа певица опубликовала в Инстаграме снимок, сделанный на отдыхе в Турции, куда она отправилась на внушительных сроках беременности.

Артистка предстала в романтическом образе: на ней надеты топ с объемным узором и смелыми вырезами в районе груди и открытой спиной, а также мини-юбка с рюшами из фатина и соломенная шляпа. На фото Наталья сидит у бассейна, опустив ступни в воду. Надо признать, что выбранный Натальей наряд — отличный вариант для будущих мам, так как такая одежда визуально скрадывает объем.

Поклонникам такой образ певицы пришелся по нраву.

«Какая красивая!», «Такая нежная и женственная», «Наташенька, вам так идет беременность», «Стильная беременяшка», — написали они.

Известно, что Подольская поселилась в пятизвездочном отеле в Белеке. Стоимость проживания в люкс-номерах отеля стоит около 60 тысяч рублей в сутки. На курорте Наталья даже не пытается скрыть свою беременность и без стеснения надевает броские пляжные наряды.