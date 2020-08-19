Самойлова оправдалась за отказ разводиться с Джиганом

Как известно, запланированный развод 32-летней Оксаны Самойловой с 34-летним рэпером Джиганом не состоялся. По этой причине подписчики супруги музыканта упрекают ее в том, что она собиралась расстаться с мужем, но своих слов не сдержала. Эти упреки очень раздражают Оксану. и она решила ответить недоброжелателям.
Самойлова подчеркнула, что она не призывает всех делать, как она. При этом Оксана дала понять, что не собирается оправдываться за свои действия.
Модель призналась, что сейчас у нее непростой период, но она старается сообщать своим подписчикам только позитивные новости.
Напомним, что еще в апреле этого года Самойлова уже была готова к разводу с мужем. К этому приготовились ее поклонники и фанаты Джигана. Подписчикам Оксана откровенно рассказала, что не может простить Джигану его измен. 15 июня должна была быть поставлена точка в отношениях. Однако Оксана и Джиган в суд не явились. Как потом выяснилось, Самойлова забрала заявление, так как ей удалось помириться с супругом.
Отметим: проблемы в семье начались после рождения сына. Неожиданно для многих примерный семьянин Джиган начал появляться в нетрезвом состоянии в прямом эфире в Instagram. Мало того, он стал нецензурно выражаться, да еще при детях. Вскоре музыкант оказался в рехабе, а после признался, что страдает биполярным расстройством. В конце марта Оксана решительно объявила о разводе. Она призналась, что все десять лет брака муж ходил налево. Кроме того, едва ли она может допустить, чтобы дети видели отца навеселе или в неадекватном состоянии.
Сейчас семейство находится в Турции и супруги, как и раньше, публикуют в Сети свежие снимки. И все так выглядит, как будто никаких ссор и не было. Именно поэтому многие недоумевают: как Оксана может жить с мужем, которого она уличила в неверности и наркотической зависимости?
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