Самойлова оправдалась за отказ разводиться с Джиганом

Как известно, запланированный развод 32-летней Оксаны Самойловой с 34-летним рэпером Джиганом не состоялся. По этой причине подписчики супруги музыканта упрекают ее в том, что она собиралась расстаться с мужем, но своих слов не сдержала. Эти упреки очень раздражают Оксану. и она решила ответить недоброжелателям.

«Ребята, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем!» - написала она.

Многодетная мама также заявила, что сама не знает, правильно она поступила или нет. Но в любом случае, отметила Оксана, ей виднее, чем тем, кто ее осуждают.

Самойлова подчеркнула, что она не призывает всех делать, как она. При этом Оксана дала понять, что не собирается оправдываться за свои действия.

Модель призналась, что сейчас у нее непростой период, но она старается сообщать своим подписчикам только позитивные новости.

Напомним, что еще в апреле этого года Самойлова уже была готова к разводу с мужем. К этому приготовились ее поклонники и фанаты Джигана. Подписчикам Оксана откровенно рассказала, что не может простить Джигану его измен. 15 июня должна была быть поставлена точка в отношениях. Однако Оксана и Джиган в суд не явились. Как потом выяснилось, Самойлова забрала заявление, так как ей удалось помириться с супругом.

Отметим: проблемы в семье начались после рождения сына. Неожиданно для многих примерный семьянин Джиган начал появляться в нетрезвом состоянии в прямом эфире в Instagram. Мало того, он стал нецензурно выражаться, да еще при детях. Вскоре музыкант оказался в рехабе, а после признался, что страдает биполярным расстройством. В конце марта Оксана решительно объявила о разводе. Она призналась, что все десять лет брака муж ходил налево. Кроме того, едва ли она может допустить, чтобы дети видели отца навеселе или в неадекватном состоянии.

Сейчас семейство находится в Турции и супруги, как и раньше, публикуют в Сети свежие снимки. И все так выглядит, как будто никаких ссор и не было. Именно поэтому многие недоумевают: как Оксана может жить с мужем, которого она уличила в неверности и наркотической зависимости?