Блогер Краснова считает, что мужчины не фотографируют свое достоинство нормально

Блогер Наталья Краснова выразила недовольство тем, что многие мужчины не умеют правильно фотографировать свое достоинство. В этом она призналась на шоу «Конечно, Вася!» на YouTube-канале Gazgolder. Блогер также сказала, что любит пошалить - снять свои обнаженные части тела и отправить фото мужчинам, если они об этом хорошо попросят.

По словам Красновой, когда она фотографирует свою грудь, то старается подобрать правильный ракурс и удачно наложить фильтры. Блогер, по ее же словам, делает 500 тысяч фото и выбирает из них лучший кадр. А мужчины даже не стараются показать свое достоинство с лучшей стороны, возмущается Наталья. В итоге им даже похвастаться нечем, и на таких фото размер их членов оказывается меньше, чем думала блогер. Некомпетентность и недобросовестность парней очень расстраивает девушку.

Наряду с этим Краснова отметила, что довольна своей фигурой и она не стыдится публиковать в сети свои откровенные снимки, пишет StarHit.ru .

Краснова также затронула тему флирта в соцсетях. По ее мнению, из-за этого в мире происходит огромное количество разводов. Как отметила блогер, популярность Интернета привела к тому, что изменять стало легче. По ее словам, не каждый человек простит даже безобидный флирт и только мудрая женщина может удержать мужчину рядом с собой. Самой Наталье нравится флиртовать в сети, но в том случает, если она не состоит в отношениях. При этом блогер считает изменой, когда ее избранник ставит «лайки» снимкам девушек. Наталья позволяет своему бойфренду отмечать лишь снимки умерших и недоступных женщин.