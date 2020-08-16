Лолита Милявская вышла на связь после информации об инфаркте

В интернете на днях стала мелькать новость, что певица Лолита Милявская находится в прединфарктном состоянии. Это случилось из-за беспокойства родных и близких артистки. Они очень волновались из-за того, что Лолита несколько дней не выходила с ними на связь. Как оказалось на самом деле, она была занята в съемках.

Певица гневно высказалась в своем Instagram в отношении журналистов, по ее словам нормальных из которых осталось только человек 5. Остальные только стремятся быстро поймать сенсацию.

Слух об инфаркте начал распространяться из-за того, что она неаккуратно высказалась о том, что «от уважения к театру и труппе у нее чуть не остановилось сердце». СМИ перекрутили эту фразу по-своему.

Лолита Милявская недавно вошла в труппу театра «Модерн» и участвует в постановке "Жениться", исполняя роль Агафьи Тихоновны.