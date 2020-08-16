Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь

Сегодня, 10:18

Анна Лисова

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Савичева впервые показала живущую в Португалии 3-летнюю дочь

Трехлетняя дочь Юлии Савичевой Анна живет в Португалии. Об этом выпускница проекта «Фабрика звезд 2» рассказала в интервью «Антенне»

Певица не только рассказала о вынужденной разлуке со своей единственной дочерью, но и показала редкие семейные фотографии. 

Дочь Юлии Савичевой, как оказалось, живет с рождения в Португалии с бабушкой и дедушкой по линии отца, композитора Александра Аршинова. Решение оставить Аню со свекровью далось Юлии нелегко. Но это позволило Савичевой вернуться в Москву и продолжить активно свою карьеру на сцене. Девочка же осталась у океана, поскольку так было лучше для ее здоровья. 

Аня родилась после того, как Юлия и ее супруг прошли курс лечения, поскольку она долго не могла забеременеть из-за напряженного рабочего графика, который ее истощал. Рожала свою дочь певица в Португалии. Дочь стала для Юлии и ее мужа Александра Аршинова долгожданным ребенком.

На снимках, которые показала Савичева, запечатлена она с отцом ребенка и их общая малышка. Они иногда все же успевают проводить счастливо время вместе, бродя по узким улочкам португальского городка на побережье Атлантического океана. Юлия Савичева призналась, что она с мужем бывают у дочери раз в полтора-два месяца. Летают они к ней на несколько недель и стараются в этот период побольше проводить времени вместе. 
[media=https://www.instagram.com/yuliasavicheva/?utm_source=ig_embed&ig_mid=9A72B1CC-ABBF-4DCB-947A-E4BB9C2F316D]

Подписчики певицы отметили поразительное сходство трехлетней Ани с отцом, и, конечно же, пожелали Юлии и ее семье счастья. 

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