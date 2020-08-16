Андрей Макаревич официально представил публике свою новую супругу

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который является ведущим известной кулинарной программы на телевидении «Смак» решил пригласить к себе на съемки не простую гостью. Ею оказалась его супруга Эйнат Кляйн.

После Макаревич признался, что это для него был волнительный момент. Несмотря на то, что он никогда не прятал свою супругу, мало кто о ней знал. Во время программы они приготовили тартар. Лидер группы «Машина времени» отметил, что ему очень повезло с нынешней супругой. Так как предыдущие спутницы не любили готовить и редко появлялись на кухне. Но с Эйнат все иначе, она любит баловать любимого вкусными блюдами.

Новая супруга младше Макаревича на 13 лет, они познакомились во время его очередной поездки в Израиль, где решили посетить одну из экскурсий.