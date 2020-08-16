Андрей Макаревич официально представил публике свою новую супругу

Сегодня, 08:05

0

Image 16+
Андрей Макаревич официально представил публике свою новую супругу
Музыкант Андрей Макаревич с женой Эйнат Кляйн

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который является ведущим известной кулинарной программы на телевидении «Смак» решил пригласить к себе на съемки не простую гостью. Ею оказалась его супруга Эйнат Кляйн.

После Макаревич признался, что это для него был волнительный момент. Несмотря на то, что он никогда не прятал свою супругу, мало кто о ней знал. Во время программы они приготовили тартар. Лидер группы «Машина времени» отметил, что ему очень повезло с нынешней супругой. Так как предыдущие спутницы не любили готовить и редко появлялись на кухне. Но с Эйнат все иначе, она любит баловать любимого вкусными блюдами.

Новая супруга младше Макаревича на 13 лет, они познакомились во время его очередной поездки в Израиль, где решили посетить одну из экскурсий.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Откровенное фото похудевшего Баскова с пляжа в Италии произвело фурор в Сети

16-08-2020, 11:48

Друг Легкоступовой раскрыл причину ее возвращения на Родину

15-08-2020, 15:47

Личный врач Ефремова заявил, что актер не алкоголик

15-08-2020, 11:39

Жена Петросяна опубликовала свой номер телефона, чтобы общаться с поклонниками

14-08-2020, 23:28

Борис Корчевников флиртовал с молодой помощницей депутата Госдумы в эфире «России-1»

14-08-2020, 19:23

66-летняя Любовь Успенская показала своего маленького «сына»

14-08-2020, 08:54

Стали известны имена участников «Ледникового периода» с Бузовой

14-08-2020, 07:13

Азиза вслед за Утяшевой назвала свои расходы в месяц

13-08-2020, 22:13

Сериал «Вавилон» теряет зрителей из-за оскандалившегося актера

13-08-2020, 17:51

Друг Легкоступовой раскрыл ее недавнее прошлое

13-08-2020, 15:26

Александра Захарова состоит на учете в наркоклинике

13-08-2020, 12:27

Лоза прокомментировал инсульт у актера Ефремова у здания суда

13-08-2020, 12:25

Александра Бортич впервые стала мамой

12-08-2020, 18:31

Киану Ривз назвал причину суровости россиян

12-08-2020, 15:29

Дайнеко воссоединилась с бывшим супругом после 5 месяцев разлуки

12-08-2020, 14:27

Подписчиков Нюши разгневал ее пост про Байкал

12-08-2020, 08:56

Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру в центре Москвы

11-08-2020, 22:31

Составлен кинокритиками список фильмов с реальными сценами секса

11-08-2020, 19:34

Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров по версии Forbes

11-08-2020, 19:18

Михаил Ефремов в реанимации Боткинской больницы: предварительно у него диагностирован инсульт

11-08-2020, 16:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров