Шэрон Стоун заявила, что власти США лгут о коронавирусе

Сегодня, 13:40

Анна Морозова

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Шэрон Стоун заявила, что власти США лгут о коронавирусе
Американская актриса Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала на своей странице в соцсети Instagram пост с обвинениями правительства США во лжи о коронавирусе.

Знаменитость рассказала, что ее сестра с мужем заболели коронавирусной инфекции и сейчас находятся в клинике в тяжелом состоянии. Она пояснила, что ее близкие проживают в Монтане, где не делают тест на COVID-19, если у человека нет симптомов. Стоун отметила, что тесты не проводятся даже медсестрам больницы, в которой находятся ее родственники.

Артистка заявила, что власти США лгут, когда говорят, что тесты есть для всех. По факту же люди сами борются за свою жизнь, а многие умирают.

Шерон Стоун рассказала, что от коронавируса умерла ее бабушка и призвала подписчиков не верить американскому правительству, что инфекция не так опасна. Также звезда призвала отдать свои голоса на выборах президента страны за кандидата от партии демократов Джо Байдена, а также за кандидата на пост вице-президента Камалу Харрис. Стоун считает, что эти кандидаты смогут эффективнее решать вопросы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.

Шерон Стоун уже не в первый раз высказывается на политические темы. Так, недавно она оценила президентов США и России. По мнению актрисы, Дональд Трамп не уважает занимаемый им пост и только хвастается, а Владимир Путин - достойный правитель своего государства.

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