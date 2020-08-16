Константин Ивлев прокомментировал свой развод с женой

Популярный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев весной этого года развелся со своей женой Марией после 23 лет брака. Как стало известно, Мария узнала, что у мужа роман со студенткой журфака. Супруги развелись достаточно быстро, но со скандалом.

Супруга шеф-повара была вне себе от его измены. Женщина рассказала журналистам, что муж угрожал отнять у нее дочь и не хотел выплачивать алименты. У Ивлевых двое детей: дочь Мария и сын Матвей.

Сам Ивлев в недавнем интервью заявил, что Мария говорит неправду. Константин также заявил, что их брак трещал по швам задолго до его знакомства с Валерией Куденковой. К слову, на днях возлюбленной Ивлева исполнилось 28 лет. Сейчас Константин и его пассия отдыхают в Турции. По некоторым данным, 46-летний телеведущий сделал Валерии предложение руки и сердца, хотя сам он эти сведения не подтвердил. При этом он сообщил, что у него серьезное отношение к своей новой возлюбленной.

Как выяснилось, они планируют пожениться и завести детей. Еще до официального развода телеведущий стал открыто давать понять, что у него есть возлюбленная. Однако эта история о любовном треугольнике не понравилась интернет -пользователям. Они стали обвинять эффектную шатенку с модельной внешностью в том, что та «увела мужика из семьи», пишет Комсомольская правда .

Константин Ивлев вел рубрику на радио «Серебряный дождь», программы «Спросите повара», «Неделя еды», и «Новогодняя неделя еды» на канале «Домашний». Он также известен как ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница!».