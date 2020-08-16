Назван список советских фильмов с самыми откровенными сценами

В СССР цензура была строгой во многих сферах жизни, в том числе и в кинематографе. Запрещалось не только снимать на определенные политические темы, но также цензура часто вырезала и те интимные сцены, которые иногда режиссеры пытались включить в свои картины.

Тем не менее в некоторых советских художественных фильмах все же они сохранились. Портал iReactor представила список самых заметных фильмов времен СССР, в которых остались эротические сцены.

На первое место попала картина Петра Тодоровского «Интердевочка», в которой главную роль сыграла Елена Яковлева. Этот фильм повествует о девушке, которая, работая медсестрой, ночью подрабатывает проституткой. «Интердевочка» была снята не на государственные деньги. Ее режиссер впервые в истории советского кино сделал главными героинями представительниц самой «древней профессии».

А вот самая откровенная сцена в истории советского кинематографа, считают авторы рейтинга, была в фильме Василия Пичулы «Маленькая Вера», главную роль в которой сыграла Наталья Негода.

Еще один фильм из рейтинга, в котором была «обнаженка», это картина Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Она была снята еще в 1966 году, и, как ни странно, цензура не убрала из картины сцену с празднованием ночи Ивана Купалы, в которой десятки молодых людей бегают совершенно голыми и соблазняют друг друга. Впрочем, в широкий прокат фильм не попал, увидели его зрители лишь в 1987 году.

Немало постельных сцен осталось и в четырехсерийном фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского, который вышел в 1978 году. Это история жизни двух семей сибирского села. В довольно смелых для советского времени сценах снялись Наталья Андрейченко, Елена Корнева и Людмила Гурченко.

А самая красивая интимная сцена, считают авторы рейтинга, была снята режиссером Игорем Масленниковым. Речь идет о кадрах фильма «Зимняя вишня»: главная героиня, которую сыграла Елена Сафонова, появляется раздетой в живописной сцене за окном дома у озера.