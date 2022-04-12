Музыкант и певец Jaffa снялся в популярном историческом турецком сериале «Основание: Осман»

Сегодня, 19:57

0

Image 16+
Музыкант и певец Jaffa снялся в популярном историческом турецком сериале «Основание: Осман»
Фото из открытых источников

Шамиль Джафаров, известный под псевдонимом Jaffa, получил роль в историческом турецком проекте «Основание: Осман» («Kurulus: Osman»). Этот сериал покоряет многие рейтинги, как среди зрителей, так и среди критиков и является сиквелом другого очень популярного проекта – «Воскресший Эртугрул» («Dirilis: Ertugrul»). Картина повествует о судьбе Османа I, его жизни, испытаниях и о становлении его империи.

Динамичный сценарий, зрелищные сцены, аутентичные костюмы и декорации, - все это оставляет яркий отпечаток в сознании, буквально перенося зрителя в эпоху описываемых событий. Действительно, на полную историчность «Основание: Осман» претендовать все-таки не может, однако это ничуть не портит впечатление от картины. 

Jaffa снялся в 3 сезоне сериала в роли Альпа Шамиля (создатели картины решили дать персонажу настоящее имя певца) – верного война Осман-бея, который во всех сражениях следует за своим господином.

Певец впервые появится на экранах в 90 серии и надолго останется со зрителями.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Музыкант и певец Jaffa снялся в популярном историческом турецком сериале «Основание: Осман»

Сегодня, 19:57

Собчак вступилась за уехавшую из России Хаматову

Сегодня, 16:59

Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию

Сегодня, 15:04

На новом концерте Нурлана Сабурова зрители встретили его криками: «Позор!»

12-04-2022, 12:54

«Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания спецоперации на Украине

12-04-2022, 06:49

Мария Шукшина назвала Анну Нетребко «бесхребетной»

10-04-2022, 11:09

Шукшина раскритиковала Урганта на фоне слухов о продаже недвижимости

8-04-2022, 15:49

Телеведущая Андреева уверена, что Первый канал не сможет найти ей замену

4-04-2022, 12:24

Лебедев: уехавшие из РФ Ургант, Пугачева и Собчак не смогут остаться за границей

2-04-2022, 16:44

Шоумен Таир Мамедов удивлен политической позицией Галкина и Урганта: «Им есть что терять»

31-03-2022, 18:29

Ведущий НТВ Норкин проинформировал зрителей о дальнейшей судьбе покинувших РФ артистов

30-03-2022, 16:24

Виторган и Млодик возвращаются в Россию из Латвии

28-03-2022, 14:19

Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены

27-03-2022, 08:19

Фронтмена группы «Бумбокс» ранили под Киевом

26-03-2022, 15:54

Переехавшая за границу Вера Брежнева владеет двумя виллами в Италии за миллионы евро

25-03-2022, 15:49

В Латвии предложили запретить въезд в страну российским артистам

22-03-2022, 14:24

Кушанашвили резко высказался об отъезде Урганта из России

22-03-2022, 14:24

Светлана Лобода попала в список нежелательных артистов на Украине

22-03-2022, 13:14

Чулпан Хаматова прокомментировала эмиграцию из РФ: «Я люблю свою Родину»

21-03-2022, 18:29

Певица Вера Брежнева сбежала со своей дочкой из России в Польшу

21-03-2022, 14:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

У границы РФ с Финляндией замечены тактические ракетные комплексы

Вчера, 09:34

0

На фоне активизации финским парламентом решения о вступлении страны в военный блок НАТО и недавнего заявления...

Подробнее
Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

Линин оценил вероятность возвращения российских ВС под Киев и Чернигов

12-04-2022, 14:54

0

Военный эксперт Евгений Линин заявил о том, что Россия может в любой момент вернуть войска под Киев и Чернигов, если...

Подробнее
Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

Историк объяснил нежелание современных казаков повторить подвиги предков

12-04-2022, 12:44

0

Современное казачество давно перестало отвечать высоким стандартам бравых воинов, заданных своими предками. Сегодня они...

Подробнее
Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

Публицист Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе

12-04-2022, 10:49

0

О том, как поляки относятся к России и всему русскому, рассказал публицист Рональд Ласецки. Он заявил, что сейчас...

Подробнее
Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

Сивков объяснил о причинах смены командующего спецоперацией на Украине

12-04-2022, 10:04

0

О причинах смены командующего «военной спецоперацией» на территории Украины рассказал военный эксперт Константин...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

Петербургские правоохранители задержали местного жителя, угнавшего и разбившего иномарку, принадлежащую его отчиму

12-04-2022, 13:49

0

Сотрудниками петербургской полиции задержан мужчина, которого подозревают в угоне автомобиля. На него указал отчим,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

Япония будет создавать ракеты из-за исходящих от РФ и Китая угроз

12-04-2022, 12:09

0

Программы национальной обороны Страны Восходящего Солнца содержат призывы к усилению безопасности из-за угроз,...

Подробнее
В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

В Германии школьникам раздают брошюры о «войне Путина в Украине»

12-04-2022, 19:34

0

В школьных учебных заведениях, расположенных на территории немецкой федеральной земли Баден — Вюртемберг, власти...

Подробнее
Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

Футбольным фанатам в РФ предлагают стать добровольцами для участия в спецоперации в Украине

12-04-2022, 22:44

0

Ополченец ДНР с позывным «Испанец», известный как участник фанатской «фирмы» ЦСКА Red Blue Warriors, рассказал...

Подробнее
Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Петербургские правоохранители задержали нетрезвого жителя Колпино, устроившего стрельбу из пистолета возле Дома молитвы

Вчера, 11:24

0

Источники сообщили о том, что вчера около шести вечера к Дому молитвы на Октябрьской улице был вызван полицейский...

Подробнее