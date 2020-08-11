Откровенное фото похудевшего Баскова с пляжа в Италии произвело фурор в Сети

Сегодня, 11:48

Ольга Громова

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Откровенное фото похудевшего Баскова с пляжа в Италии произвело фурор в Сети

Прилично похудевший на самоизоляции певец Николай Басков поделился в своем микроблоге фотографией своего пляжного отдыха и произвел фурор в сети. Снимок признали очень откровенным.

На нем артист запечатлел только часть своего торса и показал, как он, раскинувшись на песке, лежит на берегу пляжа в Сардинии (Италия). 

«Я в раю», - подписал снимок «золотой голос» России.

Поклонники Николая Баскова изумились тому, какими стройными стали его ноги после похудения. Некоторым все же худосочный Басков понравился не сильным. 

"Дошел до ручки", — укоряет lana.barabanova.2014.

"Ну совсем отощал наш Николай", — констатирует natalia.shukina.

Подписчики певца поинтересовались в комментариях, как ему довелось добраться до Италии, до Сардинии, в частности. Всем известно, что регулярные рейсы отменены. Николай не счел необходимым отвечать на этот вопрос, вероятно, чтобы его не распекали недруги.

Вполне возможно, что артист воспользовался опытом своего приятеля Филиппа Киркорова. Последний отдыхал в Греции и летал туда на частном самолете.


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