Друг Легкоступовой раскрыл причину ее возвращения на Родину

Сегодня, 15:47

Ольга Громова

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Друг Легкоступовой раскрыл причину ее возвращения на Родину

Вадим Манукян, друг умершей вчера заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, рассказал, что подтолкнуло выехавшую за границу певицу вернуться в Россию.

Беседуя с представителями «Московского комсомольца», мужчина поведал, что Валентина Легкоступова в 2010-ом выехала в Испанию. Прожив там несколько лет, она вернулась. На то было несколько причин. Первая - у артистки болел отец. Вторая - распался ее брак с мужем. По сути, ее больше там ничего не держало. Отец Легкоступовой с болезнью справиться так и не смог, а мать женщины наотрез отказалась выезжать с дочерью за границу.

Поэтому певица осталась в России и мечтала заново начать карьеру. Но на первых порах стала начальником отдела культуры в Феодосии. 

Она организовывала там концерты и праздничные мероприятия, но два года назад ей надоело быть чиновницей, и она ушла с должности. Она увлеклась яхтингом - как и мужчина, в которого она влюбилась. Это Юрий Фирсов, за которого звезда 80-90-ых вышла замуж только месяц назад.

"Она говорила: "Я счастливый человек!" Постоянно это повторяла", — говорит Манукян.

Валентина Легкоступова ушла из жизни в пятницу, 14 августа. Состояние певицы ухудшилось после операции на головном мозге, которая понадобилась из-за травмы головы.

СМИ сообщали, что трагедия произошла потому, что исполнительница хита «Ягода-малина» и ее муж несколько дней пили. Но друзья артистки в это не верят. Говорят, Легкоступова была равнодушна к алкоголю.

Следком выясняет обстоятельства, связанные с полученными артисткой повреждениями. Пока следствие склоняется к тому, что певица получила травмы в результате падения в своей квартире.

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