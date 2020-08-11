Личный врач Ефремова заявил, что актер не алкоголик

Личный врач Ефремова заявил, что у актера нет проблем с алкоголем.

Личный семейный врач Ефремовых Борис Круглый сообщил, что Михаил Ефремов, который в начале лета устроил пьяную смертельную аварию, не алкоголик и не наркоман. Медик признался, что курирует семью уже почти 20 лет. И то состояние, в котором артист находится сейчас, вполне подходит под определение «предынсультное».

По словам Круглого, подобные симптомы наблюдались у Ефремова и раньше. А в последнее время ситуация усугубилась: переживания по поводу ДТП дали свои негативные последствия.

Семейный врач уверенно заявил, что его подопечный ни разу не наркоман, и уж тем более - не пьяница. Наоборот, артист мог по 8-9 месяцев «пахать» на работе, не прикасаясь к спиртному. Похоже дела обстоят и с запрещенными препаратами:

«Ерунда. Это не наркотики, а снотворные препараты. Никогда он серьезных наркотиков не принимал — поверьте мне».





На фоне этого психиатр-нарколог Алексей Казанцев полагает, что нездоровое нынешнее состояние артиста - последствия запоев и резкий отказ от алкоголя.