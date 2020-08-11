Жена Петросяна опубликовала свой номер телефона, чтобы общаться с поклонниками

Молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, - активная пользовательница Инстаграма. Она достаточно часто общается с подписчиками и выкладывает фотографии. Недавно возлюбленная юмориста поделилась с подписчиками своим номером телефона и разрешила им звонить, чтобы поболтать.
Недавно с Татьяной произошел курьез. Как-то в своем Инстаграме она опубликовала фото с распаковкой посылки и случайно засветила контактный номер для связи, указанный на коробке. После этого недоброжелатели стали звонить на этот номер и отправлять СМС -сообщения.
После этого случая Брухунова обратилась к хейтерам, заявив, что этот номер не принадлежит ей. Получает посылки ее ассистент, чей номер и был указан на коробке.
Татьяна также показала свой настоящий номер телефона и призвала всех желающих звонить ей, чтобы хоть чем-то заняться.
Но вскоре выяснилось, что Татьяна просто решила потроллить поклонников, потому что тем, кто позвонит по этому номеру, ответит вовсе не Брухунова.
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