Жена Петросяна опубликовала свой номер телефона, чтобы общаться с поклонниками

Молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, - активная пользовательница Инстаграма. Она достаточно часто общается с подписчиками и выкладывает фотографии. Недавно возлюбленная юмориста поделилась с подписчиками своим номером телефона и разрешила им звонить, чтобы поболтать.

Недавно с Татьяной произошел курьез. Как-то в своем Инстаграме она опубликовала фото с распаковкой посылки и случайно засветила контактный номер для связи, указанный на коробке. После этого недоброжелатели стали звонить на этот номер и отправлять СМС -сообщения.

После этого случая Брухунова обратилась к хейтерам, заявив, что этот номер не принадлежит ей. Получает посылки ее ассистент, чей номер и был указан на коробке.

Татьяна также показала свой настоящий номер телефона и призвала всех желающих звонить ей, чтобы хоть чем-то заняться.

Но вскоре выяснилось, что Татьяна просто решила потроллить поклонников, потому что тем, кто позвонит по этому номеру, ответит вовсе не Брухунова.

«Вас приветствует московская служба отказа! Оставивший вам этот номер телефона не хочет с вами общаться, до свидания!», — говорит автоответчик.