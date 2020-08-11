Борис Корчевников флиртовал с молодой помощницей депутата Госдумы в эфире «России-1»

Телеведущий Борис Корчевников проявил явный интерес к дочери певицы Светланы Лазаревой. Известно, что певица стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Ее дочь, 24-летняя Наталья Кузьмина, которая работает помощником депутата, также находилась в студии. 38-летний Борис Корчевников, прослывший закоренелым холостяком, стал неприкрыто флиртовать с Натальей. В ходе беседы Лазарева нахваливала дочь, отмечая, что та работает в Госдуме и говорит на нескольких языках. Она также призналась, что ее дочь бывает вредной, но в целом она хорошая.

Телеведущий поинтересовался у девушки, каких политических взглядов она придерживается. Затем он добавил, что ее взгляды должны совпадать с позицией будущего мужа. На это мать Натальи девушки отметила, что дочь подстроится под любые взгляды. Сама Наталья в беседе была не слишком словоохотлива. Пока мать рассказывала о том, какая хозяйственная и правильная ее дочь, Наталья молчала и смущенно краснела под пристальными взглядами Бориса, пишет Телепрограмма .

Отметим, что единственную дочь певица Светлана Лазарева родила в 1996 году от своего второго мужа, бизнесмена Валерия Кузьмина. Примечательно, что крестной матерью девушки является певица Наталья Ветлицкая.