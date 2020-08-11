66-летняя Любовь Успенская показала своего маленького «сына»

66-летняя королева шансона Любовь Успенская растрогала своих подписчиков, разместив в своем микроблоге милое видео с маленьким мальчиком. В подписи к нему певица написала, что так давно мечтала о сыне.

Сам ролик как бы подсказывает, что артистка ребенка усыновила. В кадре какая-то женщина передает знаменитости мальчика и произносит:

«Мы вам нашли самого лучшего ребенка на свете».

Любовь Залмановна, расчувствовавшись, начинает обнимать и целовать малыша. Подписчики Успенской, в том числе и звезды, принялись наперебой поздравлять ее с усыновлением.

«Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе, о детском шуме и крике в моем доме», - написала артистка.

«Любочка, поздравляю!!! Какая ты умничка!!! Счастья и душевного тепла вашему дому!!», - поздравила Успенскую Катя Лель и еще сотни подписчиков.

Но позже выяснилось, что не с чем.

Мальчик, которого все приняли за усыновленного ребенка Любови Залмановны, на самом деле сын Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова.

Поклонники потребовали объяснений. Но мама Артемия предупредила, что интригу вокруг ребенка звезды пока сохранят. Но расскажут все, хотя и не сразу, а постепенно.

Некоторые укорили Успенскую за то, что она нежничает с чужим ребенком, а со своей взрослой дочерью никак не может наладить отношения.

Напомним, разлад между матерью и дочерью произошел после скандального интервью Татьяны Плаксиной одному из телеканалов, в котором она рассказала, как мать третировала ее. Сейчас девушка находится в США и живет вместе с отцом.

А Артемий, как выяснилось, является крестником Успенской. Он вместе со своей мамой побывал в гостях у своей крестной матери и наполнил ее дом детским смехом.