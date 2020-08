66-летняя Любовь Успенская показала своего маленького «сына»

View this post on Instagram

Друзья мои! У меня сегодня самый счастливый день ?????? И никто и ничто не может меня огорчить. Я мечтала о сыне , мечтала о детском смехе , а детском шуме и крике в моем доме ?? Всем вам желаю почувствовать этот момент??