Стали известны имена участников «Ледникового периода» с Бузовой

Сегодня, 07:13

Анна Морозова

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Стали известны имена участников «Ледникового периода» с Бузовой
Шоу «Ледниковый период»

Старт седьмого сезона популярного шоу «Ледниковый период» запланирован на 11 сентября. Передача будет транслироваться на Первом канале. Участниками нового проекта станут 11 пар звезд шоу-бизнеса и профессиональных фигуристов.

Шоу «Ледниковый период» вернется на экраны после трехлетнего перерыва. В проекте примут участие многие знаменитые актеры и музыкальные исполнители. Многие из них не умеют стоять на коньках и будут учиться катанию на льду впервые.

В седьмом сезоне «Ледникового периода» зрители увидят звездную пару Регину Тодоренко и Влада Топалова. Однако кататься они будут не вместе. Телеведущая Тодоренко выступит в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Известно, что Регина уже имеет опыт фигурного катания, в отличие от своей соперницы Ольги Бузовой, которая совершенно не умеет стоять на коньках.

Певец Топалов — с золотой призершей Сочи-2014 Еленой Ильиных. Костомаров уже дважды становился победителем "Ледникового периода" , выступая вместе с Чулпан Хаматовой и с Юлией Ковальчук. Участвовать в шоу будет и певица Ольга Бузова. Исполнительница поделилась со своими подписчиками в соцсети снимками со своих тренировок. Звезда будет выступать со спортсменом Дмитрием Соловьевым.

В шоу будет выступать также певец Влад Соколовский в паре с фигуристкой Екатериной Бобровой. Остальные непрофессиональные фигуристы - актеры. Надежда Михалкова будет выступать в паре с Максимом Марининым, Ирина Пегова — с Алексеем Тихоновым, Вячеслав Чепурченко – с Татьяной Тотьмяниной. С Марией Луговой будет кататься Повилас Ванагас, с Ольгой Кузьминой — Максим Траньков, с Евгением Прониным – Татьяна Волосожар, с Владимиром Маркони – Маргарита Дробязко.

Директор проекта Илья Авербух оказывает помощь участникам в отработке элементов. Руководитель присутствует на каждой тренировке. Также Авербух занимается подготовкой программы. Во главе жюри будет заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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