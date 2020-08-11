Азиза вслед за Утяшевой назвала свои расходы в месяц

Вчера, 22:13

Александр Зуев

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Азиза вслед за Утяшевой назвала свои расходы в месяц
Певица Азиза

Среди звезд отечественного шоу-бизнеса началась настоящая эпидемия подсчета своих расходов. Вслед за Пригожиным, Утяшевой и другими артистами сумму, необходимую для безбедного существования, озвучила и звезда 90-х Азиза. И если для Ляйсан Утяшевой достаточно и 50 тысяч в месяц, то для Азизы деньги вообще не нужны. Но у певицы большая семья, которая нуждается в финансовой поддержке.

Кроме того, поп-дива держит кошек, собак кур и даже черепаху, которые тоже хотят есть. Таким образом, чтобы накормить всю эту большую компания Азизе нужно около трехсот тысяч рублей в месяц. Эта сумма уходит на оплату жилья, ЖКХ, лекарства и еду. Как отметила певица, ей самой много не надо, так как она может питаться урожаем с огорода, а воду пить из родника. Из-за коронавируса Азиза не имеет возможности давать концерты.

Эпидемия коронавируса выбила певицу из колеи, но сейчас ей вполне хватает на жизнь и конечно же, звезда не шикует. Ранее актриса Эвелина Бледанс заявила, что сможет выжить и на одну тысячу рублей в месяц, потому что надеется на помощь поклонников. Но тут же актриса рассказала своими подписчиками о недавно купленной ею элитной квартире в центре Москвы.

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