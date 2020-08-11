Сериал «Вавилон» теряет зрителей из-за оскандалившегося актера

В турецком сериале «Вавилон», который удерживает лидерские позиции по популярности, задействованы звезды «Великолепного века» - Халит Эргенч и Озан Гювен. Недавно любители турецких сериалов узнали неприятную новость. Как стало известно, из-за Озана Гювена разгорелся скандал, который может просто уничтожить карьеру актера.

Недавно бывшая возлюбленная Гювена, Дениз Булутсуз, обвинила его в домашнем насилии и подала на актера в суд. Если вина Гювена будет доказана, то он отправится в тюрьму на 13,5 лет. В связи с этим продюсеры сериала стали опасаться, что скандал может снизить фильму рейтинг. Компания Ay Yap?m, которая занимается выпуском сериала, стоит перед выбором: расторгнуть контракт с Гювеном и выплатить ему штрафные санкции или продолжить с ним работу, пишет Rusturkey.com .

Отметим, что сам Гювен заявил, что намерен доказать свою невиновность, и просит продюсеров дождаться решения суда. Создатели «Вавилона» теперь рассчитывают на Халита Эргенча, исполнителя второй главной роли, который поможет, по их мнению, удержать рейтинг сериала.