Друг Легкоступовой раскрыл ее недавнее прошлое

Сегодня, 15:26

Ольга Громова

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Друг Легкоступовой раскрыл ее недавнее прошлое

Трагедия певицы Валентины Легкоступовой взволновала всю страну. Знаменитая исполнительница песни «Ягода-малина» была найдена с пробитой головой и в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас артистка в больнице, прогнозы врачей пока не радуют.

Между тем друзья Легкоступовой один за другим опровергают пристрастие Валентины к алкоголю. Говорят, что к спиртному артистка была равнодушна и вела здоровый образ жизни. В ближайшее время Валентина Валерьевна хотела вернуться на большую сцену.

Близкий друг Легкоступовой Вадим Манукян рассказал нашим коллегам из «Московского комсомольца» о ее недавнем прошлом.

«Она очень переживала болезнь папы. Все бросила на Тенерифе и в РФ вернулась ради отца, но он не выкарабкался. Но у нее осталась мать, которая жила в России. Поэтому за границу Валя больше не уезжала, чтобы ее не бросать, мама в Испании жить не хотела», - рассказал он.

Артистка хотела вернуться на сцену. И планы у нее были грандиозные, незадолго до трагедии ходила под парусом.

«Ну как можно ее подозревать в том, что она ударилась по пьянке? Она вообще не употребляет алкоголь!» — воскликнул собеседник.

Манукян отметил, что он дружит с Легкоступовой и хорошо ее узнал, поэтому может это утверждать.

Валентина Легкоступова месяц назад вышла замуж за известного яхтсмена Юрия Фирсова. По некоторым сведениям, он пил вместе с Легкоступовой до трагедии. Друг артистки о ее супруге ничего сказать не смог - мужчины не знакомы.

«Я знал, что Валя вышла замуж, она в последнее время была просто счастлива. Пил ли ее муж, я не знаю. На эти темы мы с ней не общались», - пояснил он.

И в продолжение темы о якобы запоях певицы Манукян отметил, что ему мерзко это слышать и читать в новостях, ведь слухи о пристрастиях Легкоступовой к алкоголю распускают люди, которые не только не дружили с ней, но даже лично не были знакомы.

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