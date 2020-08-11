Друг Легкоступовой раскрыл ее недавнее прошлое

Трагедия певицы Валентины Легкоступовой взволновала всю страну. Знаменитая исполнительница песни «Ягода-малина» была найдена с пробитой головой и в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас артистка в больнице, прогнозы врачей пока не радуют.
Между тем друзья Легкоступовой один за другим опровергают пристрастие Валентины к алкоголю. Говорят, что к спиртному артистка была равнодушна и вела здоровый образ жизни. В ближайшее время Валентина Валерьевна хотела вернуться на большую сцену.
Близкий друг Легкоступовой Вадим Манукян рассказал нашим коллегам из «Московского комсомольца» о ее недавнем прошлом.
Артистка хотела вернуться на сцену. И планы у нее были грандиозные, незадолго до трагедии ходила под парусом.
Манукян отметил, что он дружит с Легкоступовой и хорошо ее узнал, поэтому может это утверждать.
Валентина Легкоступова месяц назад вышла замуж за известного яхтсмена Юрия Фирсова. По некоторым сведениям, он пил вместе с Легкоступовой до трагедии. Друг артистки о ее супруге ничего сказать не смог - мужчины не знакомы.
И в продолжение темы о якобы запоях певицы Манукян отметил, что ему мерзко это слышать и читать в новостях, ведь слухи о пристрастиях Легкоступовой к алкоголю распускают люди, которые не только не дружили с ней, но даже лично не были знакомы.
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