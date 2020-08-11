Александра Захарова состоит на учете в наркоклинике

Российская актриса Александра Захарова, дочь покойного худрука московского Театра «Ленком» Марка Захарова, любит опрокинуть рюмку-другую. Как оказалось, актриса, которую многие зрители помнят по фильму «Криминальный талант», даже состоит на учете в наркологической клинике.

Как пишет пресса, в этом признался главврач медучреждения Дмитрий Вашкин. По словам доктора, имя актрисы значится в списке знаменитых людей с алкозависимостью. Но в окружении актрисы об этом знали и раньше. В творческой среде поговаривают, что из-за этой губительной привычки Александра рассталась с актером Владимиром Стекловым после девяти лет брака. По словам вдовы Николая Караченцова, Людмилы Поргиной, Александра - «несчастная баба» с деньгами, но без мужа, детей и друзей.

Судя по тому, что 58-летняя актриса ни в одной премьере «Ленкома» в новом сезона не заявлена, у нее действительно проблемы с алкоголем.

Театральная тусовка судачит, что развод со Стекловым Народная артистка пережила очень тяжело. А Стеклов после расставания с женой обрел счастье с другой женщиной. Он был рад появлению на свет дочери. А вот Александра так и не стала матерью. После развода актриса не раз пыталась построить крепкую семью, но ее усилия ни к чему не привели. Так, актриса Людмила Лисова рассказала, что про многочисленные романы Захаровой знают многие, пишет Комсомольская правда . Однажды Александра попала в сложную ситуацию, которую обычно называют любовным треугольником. Но актрисе не повезло, так как ее возлюбленный Игорь Шавлак предпочел другую девушку.