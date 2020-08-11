Лоза прокомментировал инсульт у актера Ефремова у здания суда

Сегодня, 12:25

Анна Морозова

0

Image 16+
Лоза прокомментировал инсульт у актера Ефремова у здания суда
Инсульт у Ефремова у здания суда

11 августа сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП в Москве, потребовалась посторонняя помощь, чтобы добраться до здания суда. В некоторых источниках появилась информация о возможном инсульте актера, из-за которого он не смог самостоятельно передвигаться. По этой причине суд был перенесен на 18 августа. Михаил Ефремов на данный момент находится в больнице.

Композитор Юрий Лоза высказался по поводу этой ситуации. Певец заявил, что ситуация сложная и пожелал актеру скорейшего выздоровления и возвращения к активной жизни. При этом, музыкант предположил, что это могло быть симуляцией, к тому же, Ефремов актер, и он мог справиться с ролью больного человека.

Так же Лоза отметил, что он не понаслышке знает, как проявляется инсульт, потому что у него болел отец. Композитор напомнил, что при инсульте нарушается координация движений, речь и память. Перенесшие инсульт люди после выписки из стационара имеют определенные ограничения в функционировании организма.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Составлен кинокритиками список фильмов с реальными сценами секса

11-08-2020, 19:34

Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров по версии Forbes

11-08-2020, 19:18

Михаил Ефремов в реанимации Боткинской больницы: предварительно у него диагностирован инсульт

11-08-2020, 16:26

Исполнительница песни «Ягода-малина» находится в коме в тяжелом состоянии

11-08-2020, 11:31

Адвокат отыскал видео, доказывающее, что Михаил Ефремов был за рулем после ДТП

10-08-2020, 20:35

Адвокат Гордона прокомментировала слухи о романе телеведущего с Барановской

10-08-2020, 16:07

Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

10-08-2020, 13:37

Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 7 млн рублей

10-08-2020, 09:34

62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

10-08-2020, 08:55

В семье вдовца Юлии Норкиной ожидается пополнение

8-08-2020, 21:59

Охлобыстин и Асмус станут ведущими шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

8-08-2020, 18:56

Брошенная жена дала Аршавину шанс

7-08-2020, 14:34

Саша Грей рассказала, почему решила сниматься в порно

7-08-2020, 14:10

Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой

7-08-2020, 10:12

Бывшая супруга Меладзе высмеяла мужчин за «охоту» на молодых девушек

6-08-2020, 17:55

Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

6-08-2020, 13:17

Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной

6-08-2020, 12:15

Алексей Чумаков ответил недоброжелателям на обвинение в тирании

5-08-2020, 20:56

Анастасия Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов

5-08-2020, 15:38

Бывшая модель Кэти Прайс показала кривые зубы

5-08-2020, 14:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров