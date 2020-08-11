Лоза прокомментировал инсульт у актера Ефремова у здания суда

11 августа сообщалось, что актеру Михаилу Ефремову, совершившему смертельное ДТП в Москве, потребовалась посторонняя помощь, чтобы добраться до здания суда. В некоторых источниках появилась информация о возможном инсульте актера, из-за которого он не смог самостоятельно передвигаться. По этой причине суд был перенесен на 18 августа. Михаил Ефремов на данный момент находится в больнице.

Композитор Юрий Лоза высказался по поводу этой ситуации. Певец заявил, что ситуация сложная и пожелал актеру скорейшего выздоровления и возвращения к активной жизни. При этом, музыкант предположил, что это могло быть симуляцией, к тому же, Ефремов актер, и он мог справиться с ролью больного человека.

Так же Лоза отметил, что он не понаслышке знает, как проявляется инсульт, потому что у него болел отец. Композитор напомнил, что при инсульте нарушается координация движений, речь и память. Перенесшие инсульт люди после выписки из стационара имеют определенные ограничения в функционировании организма.