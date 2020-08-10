Александра Бортич впервые стала мамой

Сегодня, 18:31

Александр Зуев

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Александра Бортич впервые стала мамой

Александра Бортич никого не впускает в свое личное пространство. Актриса ведет очень закрытый образ жизни, хотя на экране она – взбалмошная и уверенная в себе девушка. В реальной жизни Саша предпочитает уединение. Она не любит красоваться на фото, как многие звезды, поэтому редко выкладывает снимки в Сеть.

О браке  актрисы с Вячеславом Воронцовым (рэпер Мезза) СМИ узнали только после развода супругов.  Актриса не обделена  мужским вниманием, и у нее было немало романов, о которых она никогда не распространялась. Сама Саша как-то призналась, что всегда сильно влюбляется, поэтому учится включать мозг.

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Вот уже год  Бортич замужем за Евгением Савельевым, владельцем школы ораторского мастерства. Несколько недель назад 25-летняя  актриса  почти тайно родила первенца. Пол и имя новорожденного счастливые родители тщательно скрывают. Всю беременность Саша не прекращала сниматься в кино. И после родов едва ли она будет долго сидеть в декрете. Судя по всему, Саша  планирует быстро вернуться на работу.

О беременности Александры начали поговаривать в декабре минувшего года. Во время съемок актриса отказалась снимать свой объемный пиджак. Она объяснила, что стесняется своих полных рук, а вот об округлившемся животе не упомянула.

За время беременности Александра располнела и сейчас она делает все, чтобы избавиться  от этого груза. Как-то для  роли в комедийном фильме «Я худею» Бортич набрала 20 килограммов, а потом достаточно быстро привела свою фигуру в норму.

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