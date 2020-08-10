Киану Ривз назвал причину суровости россиян

Сегодня, 15:29

Александр Зуев

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Киану Ривз назвал причину суровости россиян

За внешней суровостью и неулыбчивостью россияне прячут «светлые души». Так считает известный канадско-американский актер Киану Ривз. Не секрет, что русских на Западе принято воспринимать, как угрюмых и неприветливых людей. Ривз знает, почему так происходит. 

Несколько лет назад  он побывал в Санкт-Петербурге на съемках  фильма «Джон Уик». 

Один из самых неординарных и успешных актеров мирового кинематографа сделал вывод: «Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе». 

Речь, как выяснилось, идет об особой атмосфере северной столицы. 

Звезда американского кино пригляделся к россиянам и понял их загадочную душу. Он считает, что суровые внешние условия объясняют  замкнутость русского народа. Однако актер заявил, что на самом деле русские люди отличаются гостеприимством и умеют отдыхать так, что ему «еще на пару лет хватит», пишет Царьград. Звезда трилогии «Матрица» и детективного триллера «Адвокат дьявола» также отметил, что раньше не понимал, почему россиян считают хмурыми, но после того, как познакомился с ними поближе, он многое о них узнал.

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