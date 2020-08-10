Дайнеко воссоединилась с бывшим супругом после 5 месяцев разлуки

Сегодня, 14:27

Александр Зуев

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Дайнеко воссоединилась с бывшим супругом после 5 месяцев разлуки

Популярная певица Виктория Дайнеко на протяжении почти полугода находилась за границей. Она улетела в США вместе с дочерью еще перед началом пандемии коронавируса. Певица не думала, что ей придется задержаться за океаном на более долгий срок. 

Лишь недавно Виктория вернулась на родину. Возвратившись в Москву, певица отправилась в ресторан с бывшим мужем Дмитрием Клейманом, с которым рассталась три года назад. Этим она очень удивила поклонников. Они считают, что едва ли Виктория и Дмитрий могут находиться в таких отношениях, чтобы вместе пойти в ресторан. Фанаты помнят, что пара рассталась со скандалом и взаимными обвинениями. И вот сейчас они тепло общаются.   

Но Виктория поспешила объяснить, что именно происходит между ней и ее бывшим мужем. Дайнеко призналась, что в ее отношениях с Дмитрием произошли качественные перемены к лучшему. По  ее словам, бывший супруг уже не так раздражает ее. В соцсети певица выложила видео, на котором позирует вместе с Клейманом. 

«После пяти месяцев отсутствия даже бывший муж не бесит, когда съедает все мои шоколадки», — написала Дайнеко.  

Бывшие супруги поужинали бургерами в одном из столичных кафе. Как отметила Виктория, для нее этот выход стал просто отдушиной, так как из-за эпидемии она давно не посещала подобные заведения, ведь, по ее словам, она оказалась запертой в чужой стране с ребенком на руках.

Напомним,  что в 2015 году Виктория вышла замуж за барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана. У супругов родилась дочь, но через два года брак распался.

Как оказалось,  потепление в отношениях бывших супругов произошло еще в прошлом году. Дмитрий даже переехал поближе к Виктории и дочери. 

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