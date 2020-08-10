Подписчиков Нюши разгневал ее пост про Байкал

Сегодня, 08:56

Ольга Громова

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Подписчиков Нюши разгневал ее пост про Байкал
Певица Нюша

Поклонников певицы Нюши разозлила ее новая публикация на тему экологии. Под ней начали появляться негативные комментарии. Некоторые фолловеры считают необходимым указать артистке ее место - каждый должен заниматься своим делом.

На днях Нюша в Instagram решила рассказать подписчикам об ужесточении контроля за вырубкой леса вблизи озера Байкал.

«Сегодня стало понятно, что благодаря президенту никому не будет позволено вырубать леса уникального озера Байкала. Напротив, поручено ужесточить экологические требования ко всему, что может изменить ландшафт байкальских земель», — написала она, не забыв проиллюстрировать свой пост яркой фотографией.

За эффектный вид на снимке артистку похвалили. А вот эко-порыв Нюши был оценен негативно и многих откровенно разгневал. Подписчики откровенно признаются, что столь глобальные вопросы в масштабе страны им совершенно не интересны.

«Вам больше идет песни свои петь, чем пытаться говорить на политические темы. Каждый должен заниматься своим делом!», «Мы подписаны на тебя, потому что ценим твое творчество, про него писала бы, а не про экологию», «Опять эта экология… Господи, можно поменьше ее? пожалуйста!», «Можно что-то кроме «экосреды?» — спрашивают подписчики.

Ранее Госдумой, напомним, был принят законопроект, который выводит строительство проекта Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений. Документом разрешена сплошная вырубка леса. Принятый документ вызвал массу возмущений и привел к многочисленным акциям протестов среди эко-активистов.

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