Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру в центре Москвы

Вчера, 22:31

Анна Морозова

0

Image 16+
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру в центре Москвы
Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс ранее заявляла о том, что можно прожить на 1000 рублей в день. Теперь же на своей странице в Instagram артистка рассказала о покупке квартиры в центре Москвы.

Знаменитость рассказала, что это ее первая недвижимость в Москве, которую она решила приобрести. Она также отметила, что не будет вдаваться в подробности, поскольку хочет выглядеть порядочной и не выносить сор из избы. Известно, что у 51-летней артистки есть загородный коттедж в Подмосковье.

Бледанс сообщила, что квартиру она приобрела для своего сына Семена. Также она заявила, что ищет людей, которые помогут ей сделать ремонт. При этом, результат должен понравиться как ей самой, так и ее сыну.

Фразу про тысячу рублей в день Бледанс произнесла в поддержку Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что готова прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Актриса отметила, что и ее, и Утяшеву, любят люди, поэтому их везде могут накормить, одеть и приютить. Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, выразил сомнения в возможности прожить на 50 тысяч рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кинокритики назвали список фильмов с реальными сценами секса

Вчера, 19:34

Дуэйн Джонсон возглавил список самых богатых актеров по версии Forbes

Вчера, 19:18

Михаил Ефремов в реанимации Боткинской больницы: предварительно у него диагностирован инсульт

Вчера, 16:26

Исполнительница песни «Ягода-малина» находится в коме в тяжелом состоянии

Вчера, 11:31

Адвокат отыскал видео, доказывающее, что Михаил Ефремов был за рулем после ДТП

10-08-2020, 20:35

Адвокат Гордона прокомментировала слухи о романе телеведущего с Барановской

10-08-2020, 16:07

Дочь Леонида Якубовича рассказала о проблемах в семье

10-08-2020, 13:37

Филипп Киркоров похвастался кроссовками за 7 млн рублей

10-08-2020, 09:34

62-летний Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

10-08-2020, 08:55

В семье вдовца Юлии Норкиной ожидается пополнение

8-08-2020, 21:59

Охлобыстин и Асмус станут ведущими шоу «Золото Геленджика» на ТНТ

8-08-2020, 18:56

Брошенная жена дала Аршавину шанс

7-08-2020, 14:34

Саша Грей рассказала, почему решила сниматься в порно

7-08-2020, 14:10

Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой

7-08-2020, 10:12

Бывшая супруга Меладзе высмеяла мужчин за «охоту» на молодых девушек

6-08-2020, 17:55

Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

6-08-2020, 13:17

Глюкоза поделилась редким фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной

6-08-2020, 12:15

Алексей Чумаков ответил недоброжелателям на обвинение в тирании

5-08-2020, 20:56

Анастасия Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов

5-08-2020, 15:38

Бывшая модель Кэти Прайс показала кривые зубы

5-08-2020, 14:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров