Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру в центре Москвы

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс ранее заявляла о том, что можно прожить на 1000 рублей в день. Теперь же на своей странице в Instagram артистка рассказала о покупке квартиры в центре Москвы.

Знаменитость рассказала, что это ее первая недвижимость в Москве, которую она решила приобрести. Она также отметила, что не будет вдаваться в подробности, поскольку хочет выглядеть порядочной и не выносить сор из избы. Известно, что у 51-летней артистки есть загородный коттедж в Подмосковье.

Бледанс сообщила, что квартиру она приобрела для своего сына Семена. Также она заявила, что ищет людей, которые помогут ей сделать ремонт. При этом, результат должен понравиться как ей самой, так и ее сыну.

Фразу про тысячу рублей в день Бледанс произнесла в поддержку Ляйсан Утяшевой, которая заявила, что готова прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Актриса отметила, что и ее, и Утяшеву, любят люди, поэтому их везде могут накормить, одеть и приютить. Продюсер Иосиф Пригожин, в свою очередь, выразил сомнения в возможности прожить на 50 тысяч рублей.