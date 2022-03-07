Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны
Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...Подробнее
Скандал затронул известные бренды, которые приостановили работу в России.
Со словами «Проживем без адидасов» и «засуньте себе санкции в одно место» Катрин демонстративно выбросила в помойку кроссовки Adidas, следом за ними в утилизацию отправилась куртка Zara, которую блогер даже ни разу не одевала. Кроме того, Катрин разбила об асфальт Iphone и разрезала вещи от люксовых брендов Louis Vuitton и Prada.
Катрин также передала эстафету другим российским ТОПовым блогерам и своим подписчикам.
Блогер пояснила:
Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...Подробнее
Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...Подробнее
Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую...Подробнее
ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...Подробнее
Молодая социальная сеть ЯRus подверглась массированной хакерской атаке. В совокупности с резким ростом пользователей,...Подробнее
О том, как сейчас реагируют на русских людей в других странах, рассказали те россияне, которые пребывают за рубежом....Подробнее
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов не стали открыто...Подробнее
Россия может объявить дефолт уже в середине апреля, прогнозируют аналитики американского финансового конгломерата...Подробнее
Сегодня ночью сотрудники станции скорой помощи приняли сигнал с улицы Рубинштейна, оправданно слывущей среди горожан...Подробнее
Василеостровский районный суд Северной столицы будет рассматривать первое административное дело по статье 20.3.3 КоАПП...Подробнее
Комментировать