Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям

Сегодня, 18:25

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Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям
Катрин Климова / Фото: личный архив К.Климовой

Скандал затронул известные бренды, которые приостановили работу в России.

Со словами «Проживем без адидасов» и «засуньте себе санкции в одно место» Катрин демонстративно выбросила в помойку кроссовки Adidas, следом за ними в утилизацию отправилась куртка Zara, которую блогер даже ни разу не одевала. Кроме того, Катрин разбила об асфальт Iphone и разрезала вещи от люксовых брендов Louis Vuitton и Prada.

Фото: www.instagram.com/katrinka_family/ 

Катрин также передала эстафету другим российским ТОПовым блогерам и своим подписчикам.

Блогер пояснила:

"Бренды, которые не ценят своих клиентов, недостойны находиться в гардеробе российских потребителей. На рынке присутствует достаточное количество достойных производителей, которые с легкостью удовлетворят потребности покупателей". - прокомментировала Катрин.
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