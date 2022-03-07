Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям

Скандал затронул известные бренды, которые приостановили работу в России.

Со словами «Проживем без адидасов» и «засуньте себе санкции в одно место» Катрин демонстративно выбросила в помойку кроссовки Adidas, следом за ними в утилизацию отправилась куртка Zara, которую блогер даже ни разу не одевала. Кроме того, Катрин разбила об асфальт Iphone и разрезала вещи от люксовых брендов Louis Vuitton и Prada.

Катрин также передала эстафету другим российским ТОПовым блогерам и своим подписчикам.

Блогер пояснила:

"Бренды, которые не ценят своих клиентов, недостойны находиться в гардеробе российских потребителей. На рынке присутствует достаточное количество достойных производителей, которые с легкостью удовлетворят потребности покупателей". - прокомментировала Катрин.