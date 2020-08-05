Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой

Сегодня, 10:12

Александр Зуев

0

Image 16+
Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, который часто высказывает свое независимое мнение о звездах российского шоу-бизнеса, раскрыл некоторые нюансы и настоящие причины брака между шоуменом Максимом Галкиным и певицей Аллой Пугачевой.

По мнению критика, обоим артистам выгодно оставаться вместе. В основе этого союза лежит самый обычный холодный расчет, убежден Соседов. При этом критик упомянул, что брак ради пиара в российском шоу-бизнесе - довольно распространенное явление. По словам Соседова, у Примадонны есть финансовая выгода от этого супружества, поскольку Галкин остается востребованным артистом. А Галкин в свою очередь использует Аллу Борисовну как товарный знак, повышающий спрос его персоны. Соседов уверен, что в этом браке речь о любви не идет.

«Сплошная клоунада! Где счастье-то?»,- заявил критик.

Соседов также отметил, что интерес к Примадонне подогревается журналистами искусственно. Например, акулы пера вытаскивают на публику всякие сплетни про нее и это вызывает интерес у общественности, сказал эксперт.

Заметим, что Алла Пугачева не в первый раз вступает в отношения с мужчиной, который значительно моложе ее. В этой связи Соседов напомнил, ранее Алле Борисовне приписывали роман с Владимиром Кузьминым и другими более молодыми мужчинами. Все, конечно же, помнят о браке легендарной певицы с Филиппом Киркоровым. Но от Соседова досталось не только Галкину с Пугачевой. Критик также резко высказался о личной жизни Лолиты Милявской, которая на старости лет продолжает менять мужей. А о союзе Надежды Бабкиной и Евгения Гора он сказал так:

«курам на смех».
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Алексей Чумаков ответил недоброжелателям на обвинение в тирании

5-08-2020, 20:56

Анастасия Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов

5-08-2020, 15:38

Бывшая модель Кэти Прайс показала кривые зубы

5-08-2020, 14:07

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

5-08-2020, 12:54

Евгений Петросян активно занимается спортом ради молодой жены

5-08-2020, 09:14

Наряды Юлии Началовой попали в коллекцию историка моды Александра Васильева

5-08-2020, 08:03

Песня Укупника про мастурбацию провалилась бы в современной России

4-08-2020, 09:56

Начались съемки нового сезона комедийного сериала «Универ»

3-08-2020, 17:27

Елизавета Боярская задолжала соседям более 200 тысяч рублей за потоп

3-08-2020, 14:31

Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в прошедшие выходные

3-08-2020, 11:55

Ахеджакова раскритиковала уход Гармаша из «Современника»

2-08-2020, 22:49

22-летняя дочь Сергея Бодрова вышла замуж за актера

2-08-2020, 12:27

Охлобыстин заявил, что адвокат «загипнотизировал» Ефремова

1-08-2020, 14:26

Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

1-08-2020, 08:33

Руслан Белый заявил, что Comedy Club теряет позиции

31-07-2020, 14:35

Накануне появления информации о романе Меган Маркл с принцем Гарри данные об актрисе в открытых источниках отредактировали

31-07-2020, 12:19

Знакомый Пугачевой прокомментировал информацию о ее разводе с Галкиным

30-07-2020, 23:35

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

30-07-2020, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

30-07-2020, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

30-07-2020, 21:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров