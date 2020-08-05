Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, который часто высказывает свое независимое мнение о звездах российского шоу-бизнеса, раскрыл некоторые нюансы и настоящие причины брака между шоуменом Максимом Галкиным и певицей Аллой Пугачевой.

По мнению критика, обоим артистам выгодно оставаться вместе. В основе этого союза лежит самый обычный холодный расчет, убежден Соседов. При этом критик упомянул, что брак ради пиара в российском шоу-бизнесе - довольно распространенное явление. По словам Соседова, у Примадонны есть финансовая выгода от этого супружества, поскольку Галкин остается востребованным артистом. А Галкин в свою очередь использует Аллу Борисовну как товарный знак, повышающий спрос его персоны. Соседов уверен, что в этом браке речь о любви не идет.

«Сплошная клоунада! Где счастье-то?»,- заявил критик.

Соседов также отметил, что интерес к Примадонне подогревается журналистами искусственно. Например, акулы пера вытаскивают на публику всякие сплетни про нее и это вызывает интерес у общественности, сказал эксперт.

Заметим, что Алла Пугачева не в первый раз вступает в отношения с мужчиной, который значительно моложе ее. В этой связи Соседов напомнил, ранее Алле Борисовне приписывали роман с Владимиром Кузьминым и другими более молодыми мужчинами. Все, конечно же, помнят о браке легендарной певицы с Филиппом Киркоровым. Но от Соседова досталось не только Галкину с Пугачевой. Критик также резко высказался о личной жизни Лолиты Милявской, которая на старости лет продолжает менять мужей. А о союзе Надежды Бабкиной и Евгения Гора он сказал так:

«курам на смех».