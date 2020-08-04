Алексей Чумаков ответил недоброжелателям на обвинение в тирании

Вчера, 20:56

Александр Зуев

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Алексей Чумаков ответил недоброжелателям на обвинение в тирании

Недавно Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые снимки. Юлия лишь коротко подписала  фото с мужем,  а певец воспользовался  возможностью, чтобы прокомментировать  обвинения в тирании, которые он часто слышит в свой адрес. Как известно,  за певцом закрепился образ самовлюбленного нарцисса.

Отметим, что поклонники супружеской пары действительно говорят о том, что отношения в семье музыкантов нельзя назвать радужными. А некоторые даже обвиняют Алексея в том, что тот не любит супругу и ведет себя по отношении к ней довольно черство. Кроме того,  пользователи Сети убеждены, что музыкант - сущий домашний тиран. Поговаривают, что Чумаков запретил жене показывать публике их  дочь. Отвечая на подобные выпады, Алексей заметил, что о том, что он - самовлюбленный нарцисс, чаще всего говорят женщины с серьезным авитаминозом. Он также намекнул на то, что каждый пятый в стране почему-то считает себя то психологом, то политологом, то вирусологом.

Алексей объяснил, что не выставляет на публику нежные чувства к жене. Он считает для него важнее сохранять ценности, а тех, кто демонстрируют личные переживания напоказ, он сравнил с эксгибиционистами. 

«Я предпочитаю плакать в одиночестве, высказывать все в лицо врагу, есть с аппетитом, позабыв о телефоне, а ночью, вместо тысячи постов, просто шепнуть «Я тебя люблю» на ушко своей жене», — ответил хейтерам Чумаков.

Таким образом музыкант пресек распространение нелепых слухов о себе.

К слову,  Юлия и Алексей скоро отметят  седьмую годовщину свадьбы. Известно, что пара воспитывает двухлетнюю дочь Амелию.

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