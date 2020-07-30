Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

В прошлом году Анастасия Заворотнюк столкнулась со страшным диагнозом. У нее диагностировали страшную болезнь, которая унесла жизнь Жанны Фриске, - глиобластому. Эта форма онкологии головного мозга, сопровождаемая частыми рецидивами, один из которых имел место быть недавно.

Ранее было радостное сообщение о том, что состояние здоровья актрисы улучшилось. А в апреле она вернулась домой, к ожидающей ее семье. Даже ходили слухи, что Анастасия готова дать интервью, но они не подтвердились. Поскольку ее состояние пока не позволяет выйти в свет и дать интервью.

У артистки наблюдаются проблемы с речью, но на интеллекте болезнь не сказалась, - так утверждает экс-реквизитор МХТ.

Недавно Заворотнюк на каталке видели в больнице. Всему причина случившийся рецидив. После принятия сильных препаратов, вид у Анастасии был замутненный.

«Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение, но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось», - объяснил врач.

Курс проведенной химиотерапии сильно отразился на внешности актрисы. Артистка не хочет, чтобы ее видели во время борьбы с тяжелым недугом.