Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Сегодня, 12:54

Сергей Нилов

0

Image 16+
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Анастасия Заворотнюк

В прошлом году Анастасия Заворотнюк столкнулась со страшным диагнозом. У нее диагностировали страшную болезнь, которая унесла жизнь Жанны Фриске, - глиобластому. Эта форма онкологии головного мозга, сопровождаемая частыми рецидивами, один из которых имел место быть недавно.

Ранее было радостное сообщение о том, что состояние здоровья актрисы улучшилось. А в апреле она вернулась домой, к ожидающей ее семье. Даже ходили слухи, что Анастасия готова дать интервью, но они не подтвердились. Поскольку ее состояние пока не позволяет выйти в свет и дать интервью.

У артистки наблюдаются проблемы с речью, но на интеллекте болезнь не сказалась, - так утверждает экс-реквизитор МХТ.

Недавно Заворотнюк на каталке видели в больнице. Всему причина случившийся рецидив. После принятия сильных препаратов, вид у Анастасии был замутненный.

«Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение, но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось», - объяснил врач.

Курс проведенной химиотерапии сильно отразился на внешности актрисы. Артистка не хочет, чтобы ее видели во время борьбы с тяжелым недугом.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Российские зрители назвали лучшие сериалы 2020 года

30-07-2020, 22:26

Максим Фадеев опубликовал фото 32-летней давности

30-07-2020, 21:58

Стало известно, что Илон Маск судился с Эмбер Херд из-за замороженных эмбрионов

30-07-2020, 21:57

Кети Топурия продавала платья из Китая под видом бренда

30-07-2020, 15:23

В Петербурге нашли расчлененное тело рэпера из Украины

30-07-2020, 13:56

Экс-участница «Уральских пельменей» стала звездой нового проекта

30-07-2020, 13:07

Сергей Жигунов назвал шуткой сообщения о ранении на съемках «Горюнова»

29-07-2020, 16:24

Хусейн Эркенов сообщил, что актер Числов был геем и умер от СПИДа

29-07-2020, 14:57

Дмитрию Шепелеву заплатят 3 млн рублей за новое семейное шоу

29-07-2020, 11:42

Лиза Галкина станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

29-07-2020, 08:29

Фото кормления грудью плюс-сайз-модели Эшли Грэм взорвало Сеть

29-07-2020, 05:50

Бари Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

28-07-2020, 21:40

Лиза Арзамасова похвасталась помолвочным кольцом за 600 тысяч рублей

28-07-2020, 21:34

Жена Владимира Кузьмина рассказала об отсутствии детей

28-07-2020, 21:31

Асмус показала первый оргазм после развода с Харламовым

28-07-2020, 20:44

Лоза осудил Лолиту за высокие гонорары

28-07-2020, 13:38

Новое лицо Аллы Пугачевой сравнили с пластическими провалами Людмилы Гурченко

28-07-2020, 12:17

Поклонники поражены молодости 55-летней Элизабет Херли на фото в бикини

28-07-2020, 12:04

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

28-07-2020, 10:29

Ксения Бородина впервые рассказала, чем зарабатывает на жизнь ее муж

28-07-2020, 09:38

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров