Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

В прошлом году Анастасия Заворотнюк столкнулась со страшным диагнозом. У нее диагностировали страшную болезнь, которая унесла жизнь Жанны Фриске, - глиобластому. Эта форма онкологии головного мозга, сопровождаемая частыми рецидивами, один из которых имел место быть недавно.
Ранее было радостное сообщение о том, что состояние здоровья актрисы улучшилось. А в апреле она вернулась домой, к ожидающей ее семье. Даже ходили слухи, что Анастасия готова дать интервью, но они не подтвердились. Поскольку ее состояние пока не позволяет выйти в свет и дать интервью.
У артистки наблюдаются проблемы с речью, но на интеллекте болезнь не сказалась, - так утверждает экс-реквизитор МХТ.
Недавно Заворотнюк на каталке видели в больнице. Всему причина случившийся рецидив. После принятия сильных препаратов, вид у Анастасии был замутненный.
Курс проведенной химиотерапии сильно отразился на внешности актрисы. Артистка не хочет, чтобы ее видели во время борьбы с тяжелым недугом.
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