Сергей Шнуров снял клип-реакцию на сбежавших из РФ знаменитостей

Вчера, 21:11

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Сергей Шнуров снял клип-реакцию на сбежавших из РФ знаменитостей
«Прощай, элита!»

Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню «Прощай, элита!». В ней лидер группировки «Ленинград» высмеял представителей «высшего общества», которые уехали из России. 

Песня появилась вчера, 4 марта. На фоне введения антироссийских санкций многие знаменитости критиковали решение российских властей провести спецоперацию на Украине, хотя называли себя патриотами. Вскоре они покинули Россию, где до этого и зарабатывали на «красивую» жизнь. 

В композиции Шнуров отметил, что для «сливок общества» настали сложные времена – обычный образ жизни стал им недоступен, потому они спешно уехали «за кордон».

«По-любасу время кончилось колбас, форумов, фуршетов, биеналле. Со криками «За мир!» .... [уехал] он за кордон», - говорится в тексте песни.

Стоит отметить, что многие россияне положительно оценили новое творение музыканта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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