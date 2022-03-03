Сергей Шнуров снял клип-реакцию на сбежавших из РФ знаменитостей

В Гостомель вошел русский десант
В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...Подробнее
Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню «Прощай, элита!». В ней лидер группировки «Ленинград» высмеял представителей «высшего общества», которые уехали из России.
Песня появилась вчера, 4 марта. На фоне введения антироссийских санкций многие знаменитости критиковали решение российских властей провести спецоперацию на Украине, хотя называли себя патриотами. Вскоре они покинули Россию, где до этого и зарабатывали на «красивую» жизнь.
В композиции Шнуров отметил, что для «сливок общества» настали сложные времена – обычный образ жизни стал им недоступен, потому они спешно уехали «за кордон».
Стоит отметить, что многие россияне положительно оценили новое творение музыканта.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В украинских СМИ появились сообщения о том, что в Гостомель вошли российские десантники из 31-й десантно-штурмовой...Подробнее
Генштаб ВСУ озвучил несколько версий, почему еще российский десант не высадился в Одессе. Не располагая точными...Подробнее
Отправки оружия для украинской армии не сойдут Германии так просто с рук, и то, о чем заявляет канцлер страны Олаф...Подробнее
О причинах снижения темпов продвижения российских военных по территории Украины, где они проводят военную спецоперацию,...Подробнее
Эксперты рассказали о том, что могло стать причиной крушения румынских истребителя и вертолета недалеко от Одессы....Подробнее
Политолог Илья Шестериков проанализировал действия Александра Беглова на посту губернатора Санкт-Петербурга. Эксперт...Подробнее
На сайте «Наш Санкт-Петербург» в статусе «на рассмотрении» находится почти две тысячи жалоб по поводу скопления...Подробнее
Медиахолдинг «Патриот» просит своих партнеров и всех, кому небезразлично донесение правдивой информации до читателя,...Подробнее
Российская армия может окружить ВСУ сразу на четырех направлениях, уверен полковник Сергей Хатылев. Комментируя ход...Подробнее
Покинувшая на месяц свою квартиру восьмидесятиоднолетния жительница Северной столицы обнаружила, что в отсутствии...Подробнее
Комментировать